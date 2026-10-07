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El mal tiempo no da tregua: hay alerta naranja por tormentas, caída de granizo y ráfagas intensas en el AMBA este miércoles

La jornada comenzará estable, pero se espera un cambio en las condiciones durante la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una máxima de 19°C, tormentas y un aumento considerable de la intensidad del viento.

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Además de las lluvias, se esperan vientos del este con ráfagas de entre 40 y 60 km/h, intensa actividad eléctrica y posibilidad de caída de granizo.
Además de las lluvias, se esperan vientos del este con ráfagas de entre 40 y 60 km/h, intensa actividad eléctrica y posibilidad de caída de granizo. Foto: NA
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja por tormentas fuertes para este miércoles 7 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y gran parte del centro del país, en una jornada que podría estar marcada por abundantes lluvias, ráfagas intensas, actividad eléctrica y caída de granizo.

Según el mapa de alertas difundido por el organismo, una extensa franja del territorio nacional permanecerá bajo advertencias meteorológicas. Las alertas de nivel naranja abarcan sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, además de regiones de Córdoba, San Luis y La Pampa. En tanto, amplias zonas del centro y norte argentino se encuentran bajo alerta amarilla por distintos fenómenos.

Mapa de alertas del SMN.
Mapa de alertas del SMN para este miércoles 7 de octubre. Foto: SMN.

El deterioro de las condiciones está asociado al avance de un centro de bajas presiones que cruzará la Cordillera de los Andes y se fortalecerá sobre el centro de Argentina. Como consecuencia, se espera el desarrollo de tormentas localmente fuertes, con acumulados de precipitación que podrían ubicarse entre 50 y 80 milímetros en las áreas más afectadas.

Para la Ciudad de Buenos Aires, el SMN prevé una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 19°C. Sin embargo, toda la atención estará puesta en las tormentas. Durante la mañana, la probabilidad de lluvias oscilará entre el 10% y el 40%, mientras que hacia la tarde y la noche aumentará hasta ubicarse entre el 40% y el 70%.

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Además de las precipitaciones, se esperan vientos del este con ráfagas de entre 40 y 60 km/h, intensa actividad eléctrica y posibilidad de caída de granizo. Por ese motivo, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Se esperan acumulados de precipitación que podrían ubicarse entre 50 y 80 milímetros en las áreas más afectadas. Foto: Pexels

La buena noticia es que el panorama tenderá a mejorar rápidamente. Tanto el jueves como el viernes se presentan sin lluvias previstas en el AMBA, con temperaturas que se moverán entre los 14°C y los 17°C, dando paso a condiciones más estables tras el fuerte episodio de inestabilidad que marcará el miércoles.

Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla

Ante la posibilidad de tormentas, se recomienda:

  • Evitar actividades al aire libre en las zonas afectadas.
  • No refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes o estructuras que puedan caer.
  • Retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • No sacar la basura si puede dificultar el escurrimiento del agua.
  • Evitar circular por calles anegadas.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Pronóstico día por día para Buenos Aires

  • Miércoles 7: tormentas fuertes, ráfagas y posible granizo. 14°C / 19°C.
  • Jueves 8: mejora gradual, con algunas lluvias aisladas durante la mañana. 14°C / 17°C.
  • Viernes 9: sin lluvias, cielo mayormente nublado. 13°C / 17°C.
  • Sábado 10: chance de lluvias débiles durante la mañana, luego mejora. 13°C / 18°C.
  • Domingo 11: tiempo estable, parcialmente nublado. 14°C / 19°C.
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