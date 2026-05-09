El tiempo en Catamarca hoy, 9 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 6° para este 9 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Catamarca
Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 24 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:54
|Puesta del sol
|18:44
|Horas de luz
|10h 50m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|53%
Radar meteorológico – Catamarca
¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?
Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?
El sol sale hoy en Catamarca a las 07:54 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?
El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Catamarca?
El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?
Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 24 - 58 km/h.
Ubicación de Catamarca
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|9°
|Sur 7 - 26 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|10°
|9°
|Sur 6 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|10°
|10°
|Sur 10 - 29 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|9°
|7°
|Sur 22 - 53 km/h
|60% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|9°
|6°
|Sur 24 - 57 km/h
|60% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|8°
|6°
|Sur 19 - 56 km/h
|50% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|8°
|6°
|Sur 16 - 46 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|7°
|5°
|Sur 12 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|7°
|6°
|Sur 11 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|8°
|6°
|Sur 9 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|9°
|8°
|Sur 14 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|11°
|11°
|Sur 19 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|11°
|11°
|Sur 18 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|12°
|12°
|Sur 18 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|12°
|12°
|Sur 16 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|12°
|12°
|Sur 15 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|12°
|12°
|Sur 14 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|11°
|11°
|Sur 8 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|9°
|11°
|Noreste 2 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|8°
|7°
|Noreste 8 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|7°
|6°
|Noreste 8 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|7°
|6°
|Noreste 8 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|7°
|6°
|Noreste 7 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|6°
|6°
|Noreste 5 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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