Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 11 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 14 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 8 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 24 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 50m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:54 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 24 - 58 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Sur 7 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 10° Sur 6 - 23 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Sur 10 - 29 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sur 22 - 53 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sur 24 - 57 km/h 60% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Sur 19 - 56 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Sur 16 - 46 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Sur 12 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sur 11 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sur 9 - 31 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sur 14 - 38 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Sur 19 - 48 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Sur 18 - 49 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Sur 18 - 48 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Sur 16 - 48 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° 12° Sur 15 - 44 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° 12° Sur 14 - 41 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Sur 8 - 38 km/h 0% Soleado
19:00 11° Noreste 2 - 26 km/h 0% Soleado
20:00 Noreste 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noreste 8 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 7 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 5 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.