Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar este 26 de junio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Santiago del Estero este 26 de junio de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de . Con vientos de 19 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
Viento
Norte 15 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Noreste 15 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Este 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 19 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 21°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:31
Horas de luz10h 23m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 26 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:08 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 26 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 19 - 41 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Norte 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 14 - 26 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 15 - 27 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Noreste 13 - 27 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Noreste 15 - 31 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Noreste 17 - 36 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Noreste 17 - 37 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Noreste 19 - 40 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Noreste 19 - 41 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Noreste 16 - 39 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Noreste 15 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Noreste 11 - 31 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
20:00 15° 15° Noreste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Este 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Este 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santiago del Esterotiempo en Santiago del Estero hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Frío polar en Buenos Aires:cuáles serán los días más helados de la semana y cuándo mejora el clima

    Frío polar en Buenos Aires: cuáles serán los días más helados de la semana y cuándo mejora el clima

  2. Alerta por lluvia durante los recitales de Lali en River:cómo estará el tiempo este sábado 6 y domingo 7 de junio

    Alerta por lluvia durante los recitales de Lali en River: cómo estará el tiempo este sábado 6 y domingo 7 de junio

  3. El tiempo en Tierra del Fuego hoy, 28 de junio de 2026:¿va a llover?

    El tiempo en Tierra del Fuego hoy, 28 de junio de 2026: ¿va a llover?
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

De aviones a perros guía:el detalle del equipamiento que enviará Argentina para ayudar en Venezuela tras los terremotos

De aviones a perros guía: el detalle del equipamiento que enviará Argentina para ayudar en Venezuela tras los terremotos

La UBA llega a Ezeiza:abrirá una sede del CBC desde 2027

Giro clave en la ONU por Malvinas:exigieron al Reino Unido abrir el diálogo por las islas

Confirmado:cuándo será la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

Economía

La Administración de Parques Nacionales abrió la oferta de retiros voluntarios para trabajadores con más de 2 años de antigüedad

La Administración de Parques Nacionales abrió la oferta de retiros voluntarios para trabajadores con más de 2 años de antigüedad

Fuerte respaldo del FMI al Gobierno:destacó la baja del riesgo país y el aval para que Argentina vuelva a los mercados internacionales

ANSES aumenta AUH, SUAF y jubilaciones en julio 2026:cuánto cobrarán con el ajuste del 2,15%

Confirman aumento a empleadas domésticas en julio 2026:cuánto se cobra por hora y cómo quedan las nuevas escalas

Internacionales

Delcy Rodríguez visitó La Guaira, epicentro de los terremotos en Venezuela:“Esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida”

Delcy Rodríguez visitó La Guaira, epicentro de los terremotos en Venezuela: “Esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida”

De aviones a perros guía:el detalle del equipamiento que enviará Argentina para ayudar en Venezuela tras los terremotos

En primera persona:el video de un hombre escapando de un edificio destruido por los terremotos en Venezuela

El Congreso de España votó a favor de pedir la renuncia de Pedro Sánchez o que se someta a una moción de censura