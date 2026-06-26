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Pronóstico extendido para Tierra del Fuego: qué esperar este 2 de julio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 6°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (2.9 mm), el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 2 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 16 - 56 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 10 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Noroeste 12 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
-3°
Viento
Noroeste 8 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 16 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 2.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -3°.



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:59
Puesta del sol17:13
Horas de luz7h 14m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de julio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:59 y se pone a las 17:13, dando aproximadamente 7h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 2.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de julio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 16 - 56 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 11 - 39 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 9 - 38 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 5 - 33 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 3 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 3 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 10 - 34 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 11 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 14 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 17 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noroeste 17 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Noroeste 22 - 60 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Noroeste 16 - 59 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Noroeste 16 - 47 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Noroeste 12 - 45 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 13 - 40 km/h 40% 0.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
19:00 Oeste 11 - 39 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
20:00 -1° -1° Noroeste 9 - 36 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
21:00 -2° -2° Noroeste 7 - 31 km/h 0% Nubes y claros
22:00 -3° -3° Noroeste 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
23:00 -2° -2° Norte 10 - 30 km/h 0% Nubes y claros
24:00 -1° -1° Norte 13 - 37 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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