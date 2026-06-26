Uruguay vs. España EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Uruguay recibe a España por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Guadalajara y el pitazo inicial se escuchará a las 21:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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Marcelo Bielsa bajo la lupa:viralizan video del “Piojo” López con duras críticas y lo comparan a la situación de Uruguay en el Mundial 2026
Las críticas de Claudio “Piojo” López a Bielsa reavivaron el recuerdo de la frustrada campaña de Argentina en el Mundial 2002 y encontraron eco en el presente de Uruguay en la Copa del Mundo 2026.
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La “rebelión” de los jugadores de Uruguay contra Bielsa en la previa a la “final” ante España
Referentes de la Celeste mantuvieron una reunión con el Loco por diferetes cuestiones que no están de aacuerdo. ¿Qué le plantearon al entrenador?
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Argentina ya espera rival en el Mundial 2026:España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita definen una llave caliente
La Selección Argentina conocerá este viernes a su rival en los 16avos de final del Mundial 2026. Todos llegan con chances en el Grupo H.
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Uruguay vs España en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.