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Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3
Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3 Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Houston de Houston.

Selección Cabo VerdeSelección Arabia SauditaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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