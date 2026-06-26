Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Houston de Houston.
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Argentina ya espera rival en el Mundial 2026:España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita definen una llave caliente
La Selección Argentina conocerá este viernes a su rival en los 16avos de final del Mundial 2026. Todos llegan con chances en el Grupo H.
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Cabo Verde vs Arabia Saudita en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.