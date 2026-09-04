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Evolución del clima en Catamarca: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo soleado, el clima en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 4 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 14 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Norte 16 - 44 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Norte 11 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 21 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol19:10
Horas de luz11h 37m
Fase lunarMenguante
Iluminación47%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:33 y se pone a las 19:10, dando aproximadamente 11h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 21 - 52 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 16 - 41 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Norte 15 - 39 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Norte 15 - 38 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Norte 13 - 37 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Noreste 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Noreste 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Noreste 11 - 33 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Noreste 12 - 32 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Noreste 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Noreste 18 - 43 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Noreste 20 - 49 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Noreste 21 - 52 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Noreste 21 - 52 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Noreste 18 - 51 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Noreste 17 - 47 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Norte 16 - 45 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Norte 16 - 44 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Norte 15 - 42 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Norte 13 - 39 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Norte 13 - 35 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Norte 12 - 33 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Norte 11 - 33 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Norte 10 - 30 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Noreste 10 - 29 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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