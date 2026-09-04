Evolución del clima en Catamarca: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo soleado, el clima en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 4 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 21 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:33
|Puesta del sol
|19:10
|Horas de luz
|11h 37m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|47%
Radar meteorológico – Catamarca
¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?
Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?
El sol sale hoy en Catamarca a las 07:33 y se pone a las 19:10, dando aproximadamente 11h 37m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?
El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Catamarca?
El pronóstico para hoy en Catamarca indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?
Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 21 - 52 km/h.
Ubicación de Catamarca
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Norte 16 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|15°
|15°
|Norte 15 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|14°
|14°
|Norte 15 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|14°
|14°
|Norte 13 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|13°
|13°
|Noreste 13 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|13°
|13°
|Noreste 13 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|13°
|13°
|Noreste 11 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|13°
|13°
|Noreste 12 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|16°
|16°
|Noreste 14 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|17°
|17°
|Noreste 18 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|19°
|19°
|Noreste 20 - 49 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|20°
|20°
|Noreste 21 - 52 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|21°
|21°
|Noreste 21 - 52 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|21°
|21°
|Noreste 18 - 51 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|21°
|21°
|Noreste 17 - 47 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|21°
|21°
|Norte 16 - 45 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|21°
|21°
|Norte 16 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|20°
|20°
|Norte 15 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|18°
|18°
|Norte 13 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|17°
|17°
|Norte 13 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|16°
|16°
|Norte 12 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|16°
|16°
|Norte 11 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|15°
|15°
|Norte 10 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Noreste 10 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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San Luis Clima en
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