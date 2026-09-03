Alerta por tormentas y fuerte descenso de temperatura: así estará el clima en Buenos Aires este jueves 3 de septiembre

El clima en Buenos Aires tendrá un cambio importante este jueves 3 de septiembre. El avance de un frente frío provocará una jornada con tormentas durante la mañana, mientras que las condiciones comenzarán a mejorar progresivamente durante la tarde.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas fuertes, que luego darán paso a tormentas aisladas durante el resto de la mañana.
Además, para este jueves rige una alerta amarilla por tormentas, debido a la posibilidad de que se registren fenómenos acompañados por fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
Durante la tarde, el tiempo tenderá a mejorar y la nubosidad comenzará a disminuir. Hacia la noche se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura que alcanzará los 19°C.
La jornada tendrá una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 19°C, antes de la llegada de un marcado descenso térmico durante los próximos días.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El ingreso de aire frío se hará sentir con mayor intensidad durante el fin de semana, con temperaturas que descenderán de manera considerable.
- Viernes: el tiempo mejorará y predominará el aire frío y seco. Se espera cielo despejado durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche aparecerá algo más de nubosidad. Las temperaturas estarán entre 7°C y 18°C.
- Sábado: el descenso térmico será más marcado, con una jornada de características invernales. El cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6°C y una máxima de 14°C.
- Domingo: será la jornada más fría del período. Se prevé cielo mayormente nublado y una fuerte disminución de las temperaturas, con una mínima estimada de 2°C en la Ciudad de Buenos Aires y una máxima de 14°C.
En los municipios del conurbano bonaerense, las bajas temperaturas de la mañana podrían favorecer la presencia de heladas, de acuerdo con el panorama meteorológico previsto.
Recomendaciones en caso de lluvias y vientos fuertes
Si te encontrás en el exterior (vía pública) donde se producen vientos y lluvias fuertes, debés realizar las siguientes acciones:
- Si transitás, hacelo atento y con visión panorámica, de lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento).
- No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.)
- No transites a pie o en automóvil por calles inundadas (hay mayor riesgo de lesiones traumáticas, eléctricas y ahogamiento)
- Ingresá siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado (protección)
- Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.
- Manejá con precaución ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.
- Aumentá la distancia con el auto de adelante.
- Reducí la velocidad de manejo.
- No olvides utilizar el cinturón de seguridad.
- Evitá transitar por las calles anegadas.
Dentro de su casa o local, en caso de tormenta eléctrica o entrada de agua al mismo, debés realizar las siguientes acciones:
- Higienizá tu casa utilizando 1 taza de lavandina cada 15 litros de agua.
- Siempre usá calzado aislante (goma)
- Desenchufá los artefactos eléctricos.
- En caso de anegamiento esperá a que baje el agua para realizar el trabajo de limpieza; no manipules ningún artefacto eléctrico que esté enchufado a la red eléctrica; desconectá primero la fuente central de energía (llave interruptor, térmica o disyuntor)
- Revisá los techos de su vivienda y tratá de asegurar las partes que pudieran volarse (tejas, chapas u otros) También retirá cualquier objeto exterior a tu vivienda que pueda ser eventualmente impulsado por el viento.
- No saques la basura.
- Cerrá y asegurá ventanas y puertas.
- Mantené a las mascotas en lugares protegidos.
- Colocá todos los productos tóxicos de su hogar, en lugares altos, fuera del alcance del agua.
- Prevení el potencial contacto con alimañas y roedores.
- Retirá de las viviendas y sus alrededores lo más rápido posible los alimentos en mal estado, los productos químicos que se hayan mojado y los animales muertos.
- Si podés quedarte en tu casa, hacelo; evitá la circulación innecesaria de vehículos y personas, especialmente en centros urbanos.