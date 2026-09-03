Alerta por tormentas y fuerte descenso de temperatura: así estará el clima en Buenos Aires este jueves 3 de septiembre

El AMBA tendrá una jornada inestable este jueves, con tormentas durante las primeras horas y una mejora progresiva hacia la tarde. Foto: NA.

El clima en Buenos Aires tendrá un cambio importante este jueves 3 de septiembre. El avance de un frente frío provocará una jornada con tormentas durante la mañana, mientras que las condiciones comenzarán a mejorar progresivamente durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas fuertes, que luego darán paso a tormentas aisladas durante el resto de la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para este jueves en distintos sectores del AMBA. Foto: Pixabay

Además, para este jueves rige una alerta amarilla por tormentas, debido a la posibilidad de que se registren fenómenos acompañados por fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Durante la tarde, el tiempo tenderá a mejorar y la nubosidad comenzará a disminuir. Hacia la noche se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura que alcanzará los 19°C.

La jornada tendrá una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 19°C, antes de la llegada de un marcado descenso térmico durante los próximos días.

Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

El ingreso de aire frío se hará sentir con mayor intensidad durante el fin de semana, con temperaturas que descenderán de manera considerable.

Pronóstico extendido. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Viernes: el tiempo mejorará y predominará el aire frío y seco. Se espera cielo despejado durante la madrugada y la mañana , mientras que por la tarde y la noche aparecerá algo más de nubosidad. Las temperaturas estarán entre 7°C y 18°C .

Sábado: el descenso térmico será más marcado, con una jornada de características invernales. El cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6°C y una máxima de 14°C .

Domingo: será la jornada más fría del período. Se prevé cielo mayormente nublado y una fuerte disminución de las temperaturas, con una mínima estimada de 2°C en la Ciudad de Buenos Aires y una máxima de 14°C.

En los municipios del conurbano bonaerense, las bajas temperaturas de la mañana podrían favorecer la presencia de heladas, de acuerdo con el panorama meteorológico previsto.

Recomendaciones en caso de lluvias y vientos fuertes

Si te encontrás en el exterior (vía pública) donde se producen vientos y lluvias fuertes, debés realizar las siguientes acciones:

Si transitás, hacelo atento y con visión panorámica, de lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento).

No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.)

El ingreso de un frente frío provocará un marcado descenso de las temperaturas durante el fin de semana. Foto: Pexels

No transites a pie o en automóvil por calles inundadas (hay mayor riesgo de lesiones traumáticas, eléctricas y ahogamiento)

Ingresá siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado (protección)

Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.

Manejá con precaución ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.

Aumentá la distancia con el auto de adelante.

Reducí la velocidad de manejo.

No olvides utilizar el cinturón de seguridad.

Evitá transitar por las calles anegadas.

Dentro de su casa o local, en caso de tormenta eléctrica o entrada de agua al mismo, debés realizar las siguientes acciones:

Higienizá tu casa utilizando 1 taza de lavandina cada 15 litros de agua.

Siempre usá calzado aislante (goma)

Desenchufá los artefactos eléctricos.

En caso de anegamiento esperá a que baje el agua para realizar el trabajo de limpieza; no manipules ningún artefacto eléctrico que esté enchufado a la red eléctrica; desconectá primero la fuente central de energía (llave interruptor, térmica o disyuntor)

Revisá los techos de su vivienda y tratá de asegurar las partes que pudieran volarse (tejas, chapas u otros) También retirá cualquier objeto exterior a tu vivienda que pueda ser eventualmente impulsado por el viento.

No saques la basura.

El AMBA tendrá una jornada inestable este jueves, con tormentas durante las primeras horas y una mejora progresiva hacia la tarde. Foto: REUTERS