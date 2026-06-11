Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Evolución del tiempo en Catamarca: máxima y mínima para hoy, 11 de junio de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (14 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Catamarca este 11 de junio de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 12°. Con vientos de 11 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 2 - 14 km/h
Lluvia
90% 0.5 mm
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Norte 5 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Norte 11 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 11 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 14 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 18°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:12
Puesta del sol18:33
Horas de luz10h 21m
Fase lunarMenguante
Iluminación17%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 11 de junio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:12 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 10h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 14 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 11 de junio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 11 - 31 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 2 - 9 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 13° 13° Norte 1 - 9 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 13° 13° Norte 1 - 9 km/h 90% 2.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Norte 1 - 11 km/h 90% 2.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Norte 1 - 10 km/h 90% 1.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 12° 12° Sureste 1 - 12 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 12° 12° Sureste 3 - 14 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 12° 12° Sur 2 - 15 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Sur 2 - 14 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Sur 4 - 16 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 13° 13° Sur 2 - 18 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 14° 14° Norte 3 - 17 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Norte 4 - 19 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Norte 3 - 20 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Norte 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Norte 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Norte 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Norte 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Norte 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Norte 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Norte 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Norte 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Norte 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Noreste 10 - 30 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Catamarcatiempo en Catamarca hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Cambió el clima y se adelantan las tormentas:cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

    Cambió el clima y se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

  2. Empieza un tormentón de varios días en Buenos Aires:a qué hora llueve y hasta cuándo sigue el fenómeno

    Empieza un tormentón de varios días en Buenos Aires: a qué hora llueve y hasta cuándo sigue el fenómeno

  3. Vuelven las tormentas y el frío al AMBA:cómo va a estar el clima esta semana, con mínimas cercanas a los 10 °C

    Vuelven las tormentas y el frío al AMBA: cómo va a estar el clima esta semana, con mínimas cercanas a los 10 °C

  4. Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires:cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

    Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires: cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Por decisión unánime, suspendieron y enviaron a juicio político a un juez federal de Rosario acusado de pedir una coima

Daniel Scioli participó de la 126ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo

Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti ingresaron al Régimen Simplificado de Ganancias mientras se investiga su patrimonio

Economía

Otra agencia de calificación de Estados Unidos mejoró la nota de deuda de la Argentina y Caputo lo celebró

Otra agencia de calificación de Estados Unidos mejoró la nota de deuda de la Argentina y Caputo lo celebró

Excelente noticia de ANSES para monotributistas:cuánto cobran por hijo tras aumento confirmado en asignaciones familiares

Cronograma ANSES:cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

Se vendió el shopping Los Gallegos de Mar del Plata:IRSA lo compró y podría sumar marcas internacionales

Internacionales

Fotos y videos:un paseo por el interior de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España

Fotos y videos: un paseo por el interior de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España

Tras la ofensiva de EE.UU., Irán cerró “por completo” el estrecho de Ormuz y advirtió que atacará a todo buque que intente cruzar

“Respuesta a agresiones”:Estados Unidos lanzó un feroz ataque contra múltiples objetivos en Irán

Hallazgo impactante:descubren un cementerio de ballenas con restos de casi 6 millones de años de antigüedad