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Evolución del tiempo en Catamarca: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 5 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Sur 10 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Sureste 3 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 19 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 14°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:14
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 20m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:14 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 19 - 49 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 18 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Noreste 14 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Noreste 10 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Norte 5 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noreste 6 - 27 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Sureste 2 - 32 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Este 4 - 33 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Suroeste 2 - 28 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Noreste 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Noreste 3 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Este 3 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Sur 1 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Sur 7 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Sur 19 - 46 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Sur 16 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Sur 13 - 42 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Sur 10 - 35 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Sur 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Sur 8 - 34 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Sureste 5 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Sureste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Sureste 3 - 24 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Noreste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 11° Este 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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