Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 25 de mayo de 2026, 06:30
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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.

Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Soleado
10°
Viento
Este 3 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Suroeste 6 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 1 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 7 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 32m
Fase lunarCreciente
Iluminación72%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:04 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 7 - 28 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Norte 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Sureste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Norte 1 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 12° Norte 1 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Este 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° Norte 1 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° Este 1 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Este 3 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Noroeste 2 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sur 1 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sur 4 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sur 6 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Suroeste 6 - 28 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Sur 7 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Sur 7 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Suroeste 6 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sur 4 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Oeste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Oeste 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Noroeste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Noreste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Noreste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Noreste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.