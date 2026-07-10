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De qué murió Fernando Berón, ex entrenador de San Lorenzo, Independiente y Barracas Central

El reconocido “docente del fútbol” falleció a los 58 años. Así lo despidieron los clubes en las redes sociales.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Murió Fernando Berón, ex entrenador de San Lorenzo, Independiente y Barracas Central
Murió Fernando Berón, ex entrenador de San Lorenzo, Independiente y Barracas Central Foto: NA
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El fútbol argentino está de luto: murió Fernando Berón, que supo ser director técnico interino de San Lorenzo, Independiente y Barracas Central, además de trabajar como coordinador de inferiores.

Según trascendió, el reconocido “docente del fútbol” falleció a los 58 años tras una dura batalla contra el cáncer.

Quién fue Fernando Berón

Hijo de Adolfo, reconocido guitarrista y compositor de tango, Fernando se crio rodeado de música y de la pasión por el “Cuervo”, club que lo despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales.

“La familia azulgrana lamenta profundamente el fallecimiento de Fernando Berón. Además de haber sido un excelente profesional cuando estuvo a cargo de nuestras divisiones inferiores, Fernando fue un gran sanlorencista que siempre trabajó por el bien de nuestro club, poniendo los colores azulgranas por encima de todo”, se puede leer en las redes sociales del club de Boedo.

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San Lorenzo despidió a Fernando Berón.
San Lorenzo despidió a Fernando Berón. Foto: San Lorenzo

Berón empezó su trayectoria en 1992 en la escuela de fútbol de Ciencia y Labor, club de su infancia. Luego, Ricardo Calabria lo llevó a San Lorenzo, donde pasó por infantiles, inferiores, reserva y hasta tuvo su primer interinato antes de la llegada de Oscar Ruggeri. Dirigió al “Ciclón” en 6 ocasiones entre 2006 y 2022.

Se esperaba que en las próximas semanas vuelva a San Lorenzo para trabajar junto a Walter Perazzo y Martín Saric en las inferiores, pero su salud se lo impidió.

Independiente y Barracas Central despidieron a Fernando Berón

Su labor también fue reconocida en Independiente, club que lamentó la triste noticia y lo despidió en sus redes sociales: “Lamentamos la noticia sobre el fallecimiento de Fernando Berón, quien se ha desempeñado como DT de la Primera División de manera interina en varias ocasiones y fue también formador de nuestras Juveniles. Le enviamos un afectuoso saludo a sus familiares y seres queridos. Que en paz descanses, Fernando”, escribió en X.

Murió Fernando Berón
Independiente despidió a Fernando Berón. Foto: Independiente

Berón fue parte del club de Avellaneda entre 2015 y 2021, donde, además de coordinar las inferiores, se ganó el apodo de “bombero”, ya que siempre estaba disponible para hacerse cargo de la Primera División, la cual dirigió en 11 encuentros.

Su última labor como profesional fue en Barracas Central, donde dirigió la Reserva entre 2024 y 2025. También tuvo un paso como interino en 2024, antes de que Rubén Darío Insua se haga cargo del primer equipo.

“Con mucho pesar, el Club Atlético Barracas Central lamenta el fallecimiento de Fernando Berón. El coordinador de Divisiones Juveniles llegó al club en junio del 2024 y realizó un gran trabajo de organización y reestructuración de las Divisiones Formativas”, se lee en las redes sociales del “Guapo”.

Barracas Central despidió a Fernando Berón.
Barracas Central despidió a Fernando Berón. Foto: Barracas Central

Y añade: “Además, tuvo la posibilidad de dirigir al primer equipo ese mismo año frente a Defensa y Justicia. Gracias por tu conocimiento y enseñanzas a los futuros guapos. Que en paz descanses”.

MuerteDirector TécnicoSan LorenzoIndependiente (CAI)Barracas Central
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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