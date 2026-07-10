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La Selección Argentina se prepara para los cuartos de final del Mundial: los cambios que analiza Scaloni ante Suiza

La “Albiceleste” trabajó en las instalaciones deportivas del Sporting Kansas City, donde desarrolló una práctica dividida entre tareas físicas, ejercicios técnicos y trabajos tácticos específicos de cara al compromiso ante el conjunto europeo.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La Selección Argentina se prepara para los cuartos de final del Mundial.
La Selección Argentina se prepara para los cuartos de final del Mundial. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)
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La Selección Argentina completó este jueves una nueva jornada de entrenamientos en Kansas City y ya comenzó a vivir la cuenta regresiva para uno de los encuentros más trascendentales del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Suiza este sábado desde las 22:00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium, por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El plantel albiceleste trabajó en las instalaciones deportivas del Sporting Kansas City, donde desarrolló una práctica dividida entre tareas físicas, ejercicios técnicos y trabajos tácticos específicos de cara al compromiso ante el conjunto europeo.

Mundial 2026: cómo fue el entrenamiento de la Selección argentina en Kansas City

La jornada comenzó bajo la supervisión de Luis Martín, preparador físico del seleccionado, quien encabezó distintas actividades en el gimnasio enfocadas en la zona media y baja del cuerpo. Los futbolistas trabajaron en diferentes estaciones con el objetivo de optimizar la preparación física en una instancia clave de la competencia.

La Selección Argentina completó una nueva jornada de entrenamientos en Kansas City. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Posteriormente, la actividad se trasladó al campo de juego, donde los jugadores realizaron ejercicios técnicos lúdicos con pelota. Este tipo de tareas forman parte de la metodología habitual del cuerpo técnico para mantener la intensidad de trabajo sin descuidar el aspecto recreativo y la recuperación física.

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Durante la parte central de la práctica, Scaloni y sus colaboradores tomaron protagonismo con una serie de trabajos futbolísticos orientados a la posesión del balón, la recuperación inmediata tras pérdida y la progresión ofensiva. El entrenamiento concluyó con tres bloques de fútbol en espacios reducidos de diez minutos cada uno.

Las dudas de Scaloni para definir el equipo ante Suiza

A dos días del encuentro, el entrenador argentino todavía mantiene algunas incógnitas respecto de la formación titular. Una de las principales dudas aparece en el lateral derecho, donde Gonzalo Montiel podría ganarle el puesto a Nahuel Molina.

Gonzalo Montiel podría reemplazar a Nahuel Molina en el partido de cuartos de final ante Suiza. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Otra de las posibilidades que analiza el cuerpo técnico es el regreso de Lautaro Martínez al once inicial en reemplazo de Julián Álvarez. El delantero del Inter aparece como una alternativa importante para afrontar un partido que promete ser de máxima exigencia.

Además, Nicolás González continúa ganando terreno entre las opciones de Scaloni. El rendimiento físico y despligue mostrado por el atacante dejaron muy conformes a los integrantes del cuerpo técnico, que evalúan diferentes variantes para potenciar el funcionamiento colectivo.

La presencia del futbolista también podría influir en el esquema táctico que presente Argentina, ya que todavía no está definido si el seleccionador apostará por un sistema 4-3-3 o si mantendrá una estructura con cuatro mediocampistas para reforzar el equilibrio en la mitad de la cancha.

Agenda de la Selección: conferencia de prensa y último ensayo antes del partido

La preparación albiceleste continuará este viernes 10 de julio con una nueva práctica que tendrá 15 minutos abiertos para la prensa acreditada. El entrenamiento comenzará a las 18:30 (hora local de Estados Unidos) y estará acompañado por una zona mixta en la que tres futbolistas responderán preguntas de los medios.

Lionel Scaloni brindará su conferencia de prensa oficial en la previa del duelo de cuartos de final contra Suiza. Foto: REUTERS

Como ocurre en la antesala de cada encuentro mundialista, Scaloni también brindará su conferencia de prensa oficial, una instancia en la que podría ofrecer algunas pistas sobre la formación que buscará el pase a las semifinales.

Mientras tanto, Argentina ajusta sus últimas piezas y afina detalles para afrontar un desafío determinante. Con el sueño de continuar en carrera y acercarse a una nueva conquista mundialista, el campeón del mundo se prepara para un choque de alto voltaje frente a una Suiza que buscará dar el golpe en Kansas City.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección Suiza
Cristian Daniel Avila
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