Pronóstico en Catamarca: cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026

El pronóstico para Catamarca este 14 de agosto de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 9°. Con vientos de 16 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Catamarca se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 16 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:55
|Puesta del sol
|19:00
|Horas de luz
|11h 5m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|5%
Radar meteorológico – Catamarca
¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?
Para este 14 de agosto de 2026, el pronóstico en Catamarca indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?
El sol sale hoy en Catamarca a las 07:55 y se pone a las 19:00, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?
El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Catamarca?
El pronóstico para hoy en Catamarca indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?
Para este 14 de agosto de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 16 - 40 km/h.
Ubicación de Catamarca
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Noreste 12 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|11°
|11°
|Noreste 13 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|11°
|11°
|Noreste 12 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|10°
|10°
|Noreste 11 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|10°
|9°
|Noreste 8 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|10°
|9°
|Noreste 6 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|10°
|9°
|Noreste 6 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|9°
|9°
|Noreste 6 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|11°
|11°
|Noreste 7 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|12°
|12°
|Noreste 10 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|14°
|14°
|Noreste 11 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|15°
|15°
|Norte 12 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|16°
|16°
|Noreste 11 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|17°
|17°
|Norte 9 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|17°
|17°
|Norte 10 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|17°
|17°
|Norte 10 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|17°
|17°
|Norte 13 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|15°
|15°
|Norte 15 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|14°
|14°
|Norte 13 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|13°
|13°
|Norte 16 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|13°
|13°
|Noreste 11 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|13°
|13°
|Norte 12 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|12°
|12°
|Noreste 11 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|12°
|12°
|Noreste 10 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán