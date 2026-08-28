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Pronóstico en Catamarca: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (21 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
15°
Viento
Sur 4 - 14 km/h
Lluvia
60% 2.7 mm
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Norte 13 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Norte 9 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 16 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 21 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 22°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol19:07
Horas de luz11h 26m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:41 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 11h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 21 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 16 - 43 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Norte 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 17° 17° Norte 8 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Noroeste 4 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Oeste 1 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Suroeste 2 - 14 km/h 50% 2.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Suroeste 5 - 15 km/h 60% 4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Suroeste 4 - 15 km/h 60% 4.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Suroeste 4 - 14 km/h 60% 3.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Sur 4 - 14 km/h 60% 2.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Sur 1 - 16 km/h 60% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Sur 1 - 17 km/h 60% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Norte 3 - 21 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 21° 21° Norte 8 - 31 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Norte 12 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Norte 15 - 42 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Norte 16 - 43 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Norte 13 - 42 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Norte 12 - 35 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Norte 8 - 33 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Norte 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Norte 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Norte 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Norte 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Norte 7 - 25 km/h 40% 0.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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