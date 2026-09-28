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Pronóstico en Catamarca: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 28°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (3.2 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Catamarca promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 20° para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23°
Viento
Noroeste 0 - 13 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
25°
Viento
Noroeste 7 - 26 km/h
Lluvia
50% 0.4 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21°
Viento
Norte 4 - 17 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm

Hoy en Catamarca se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 10 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 3.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 28°
Mínima: 20°
Sensación Térmica: 26°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:05
Puesta del sol19:22
Horas de luz12h 17m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:05 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 3.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 10 - 34 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 26° 27° Noroeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
02:00 25° 26° Norte 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 24° 26° Norte 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 24° 25° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 23° 25° Oeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 23° 25° Suroeste 1 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 22° 24° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 22° 24° Sur 3 - 13 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 23° 24° Noroeste 0 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 23° 24° Sureste 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 24° 25° Sur 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 25° 26° Sur 9 - 30 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 26° Sur 10 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 26° 26° Suroeste 6 - 33 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 27° Suroeste 7 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 27° 27° Oeste 6 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 25° 26° Noroeste 7 - 26 km/h 50% 0.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18:00 24° 25° Norte 8 - 24 km/h 50% 0.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
19:00 22° 22° Norte 9 - 25 km/h 50% 0.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20:00 21° 21° Norte 8 - 23 km/h 50% 0.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
21:00 21° 21° Norte 6 - 21 km/h 50% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
22:00 21° 21° Norte 4 - 17 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 21° 21° Norte 6 - 16 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 20° 20° Norte 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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