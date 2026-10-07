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Pronóstico en Catamarca: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.5 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Catamarca promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 7 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
24°
Viento
Oeste 6 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Noroeste 6 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 11 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 25°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:55
Puesta del sol19:27
Horas de luz12h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación10%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 06:55 y se pone a las 19:27, dando aproximadamente 12h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 11 - 40 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 23° 24° Norte 11 - 40 km/h 0% Nubes y claros
02:00 22° 22° Norte 8 - 31 km/h 0% Nubes y claros
03:00 20° 20° Noroeste 4 - 24 km/h 0% Nubes y claros
04:00 20° 20° Norte 1 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 19° 19° Norte 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Norte 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 18° 18° Norte 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 20° 20° Suroeste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 20° 20° Sur 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 21° 21° Suroeste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 21° Suroeste 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
12:00 22° 24° Suroeste 7 - 28 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Sur 6 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Suroeste 5 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 25° Suroeste 5 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 24° 25° Oeste 3 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 25° Oeste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 25° Oeste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 22° Noroeste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Noroeste 6 - 18 km/h 30% 0.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Noroeste 5 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Noroeste 4 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Norte 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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