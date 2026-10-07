Pronóstico en Catamarca: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 11 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.5 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.