Pronóstico en Catamarca: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 7 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Catamarca
Hoy en Catamarca se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 12 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:10
|Puesta del sol
|18:33
|Horas de luz
|10h 23m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|58%
Radar meteorológico – Catamarca
¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?
Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?
El sol sale hoy en Catamarca a las 08:10 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?
El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Catamarca?
El pronóstico para hoy en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?
Para este 7 de junio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 12 - 33 km/h.
Ubicación de Catamarca
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Suroeste 2 - 9 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|15°
|15°
|Sur 2 - 10 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|03:00
|15°
|15°
|Sur 1 - 10 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|15°
|15°
|Sur 2 - 10 km/h
|60% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|15°
|15°
|Sur 3 - 12 km/h
|70% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|15°
|15°
|Sur 3 - 14 km/h
|80% 1.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|07:00
|15°
|15°
|Sureste 2 - 14 km/h
|80% 1.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|08:00
|14°
|14°
|Sur 3 - 14 km/h
|70% 0.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|09:00
|14°
|14°
|Sur 5 - 18 km/h
|70% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|14°
|14°
|Sur 8 - 23 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|15°
|15°
|Sur 10 - 28 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|15°
|15°
|Sur 11 - 30 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|15°
|15°
|Sur 12 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|15°
|15°
|Sur 11 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|15°
|15°
|Sur 9 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|15°
|15°
|Sur 7 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|15°
|15°
|Sur 3 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|15°
|15°
|Norte 2 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|14°
|14°
|Norte 5 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|14°
|14°
|Noreste 5 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|13°
|13°
|Noreste 4 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|14°
|14°
|Noreste 3 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|13°
|13°
|Noreste 3 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|13°
|13°
|Noreste 3 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
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