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Pronóstico en Catamarca: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (6 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 03:30
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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 7 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Sur 5 - 18 km/h
Lluvia
70% 0.4 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sur 3 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noreste 3 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 12 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 16°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:10
Puesta del sol18:33
Horas de luz10h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:10 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 7 de junio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 12 - 33 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Suroeste 2 - 9 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 15° 15° Sur 2 - 10 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 15° 15° Sur 1 - 10 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 15° 15° Sur 2 - 10 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 15° 15° Sur 3 - 12 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 15° 15° Sur 3 - 14 km/h 80% 1.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
07:00 15° 15° Sureste 2 - 14 km/h 80% 1.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
08:00 14° 14° Sur 3 - 14 km/h 70% 0.7 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
09:00 14° 14° Sur 5 - 18 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 14° 14° Sur 8 - 23 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 15° 15° Sur 10 - 28 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 15° 15° Sur 11 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 15° 15° Sur 12 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Sur 11 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Sur 9 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Sur 7 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Sur 3 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Norte 2 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Norte 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Noreste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Noreste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Noreste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Noreste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Noreste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Catamarcatiempo en Catamarca hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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