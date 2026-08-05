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Pronóstico extendido para Catamarca: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.
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El pronóstico para Catamarca este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 14°. Con vientos de 13 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Sur 0 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Noroeste 2 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Norte 11 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 13 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 25°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:55
Horas de luz10h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación55%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:03 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 13 - 35 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Norte 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
02:00 18° 18° Noreste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Noreste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 17° 17° Noreste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Norte 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 16° 16° Sur 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Sur 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Sur 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Sur 0 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Suroeste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Suroeste 5 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 23° 25° Suroeste 2 - 21 km/h 0% Soleado
15:00 24° 25° Oeste 2 - 21 km/h 0% Soleado
16:00 24° 26° Oeste 1 - 22 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Noroeste 2 - 23 km/h 0% Soleado
18:00 23° 24° Noroeste 3 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Norte 5 - 20 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Norte 8 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Norte 9 - 26 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Norte 11 - 30 km/h 0% Cielo despejado
23:00 19° 19° Norte 12 - 33 km/h 0% Cielo despejado
24:00 19° 19° Norte 13 - 35 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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