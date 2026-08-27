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Temperaturas y lluvias en Catamarca: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 27 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 27 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 3 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Suroeste 6 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Noroeste 3 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 7 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 23°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:42
Puesta del sol19:06
Horas de luz11h 24m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 27 de agosto de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:42 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 11h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 27 de agosto de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 7 - 29 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
02:00 18° 18° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 17° 17° Oeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Noroeste 0 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Este 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Este 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Noreste 0 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Norte 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Este 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Oeste 2 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Suroeste 2 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Suroeste 5 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Suroeste 7 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 22° Suroeste 7 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 25° Suroeste 7 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Suroeste 7 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Suroeste 6 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Suroeste 5 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Suroeste 5 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Suroeste 3 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Oeste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 17° 17° Noroeste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Noroeste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Noroeste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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