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Temperaturas y lluvias en Catamarca: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
19°
Viento
Este 2 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 24 - 62 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Norte 1 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 30 - 76 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:56
Horas de luz10h 54m
Fase lunarMenguante
Iluminación44%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:02 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 30 - 76 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Noreste 16 - 42 km/h 0% Cielo despejado
02:00 19° 19° Noreste 14 - 41 km/h 0% Cielo despejado
03:00 19° 19° Noreste 12 - 37 km/h 0% Cielo despejado
04:00 19° 19° Noreste 10 - 32 km/h 0% Cielo despejado
05:00 18° 18° Noreste 5 - 25 km/h 0% Cielo despejado
06:00 17° 17° Noreste 5 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 17° 17° Noreste 5 - 15 km/h 0% Cielo despejado
08:00 17° 17° Noreste 3 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 19° 19° Este 2 - 10 km/h 0% Soleado
10:00 21° 21° Sureste 5 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Sur 16 - 37 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sur 21 - 60 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Sur 30 - 69 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Sur 27 - 73 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Sur 30 - 76 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sur 26 - 72 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Sur 24 - 62 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sur 17 - 58 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Suroeste 10 - 44 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Suroeste 7 - 30 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Suroeste 3 - 24 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Norte 1 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Noreste 1 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Este 1 - 9 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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