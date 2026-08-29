comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Chaco: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Resistencia, Chaco uno de los destinos que la IA recomienda no visitar. Foto: Instituto de Turismo del Chaco
Resistencia, Chaco uno de los destinos que la IA recomienda no visitar. Foto: Instituto de Turismo del Chaco
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Chaco este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 16°. Con vientos de 16 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chaco: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Sureste 14 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
23°
Viento
Sureste 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
20°
Viento
Sureste 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 16 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 24°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:12
Puesta del sol18:41
Horas de luz11h 29m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el clima hoy en Chaco?

Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en Chaco indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:12 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 11h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 16 - 34 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sur 14 - 27 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 18° 18° Sureste 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Sureste 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Sur 15 - 27 km/h 0% Cubierto
05:00 17° 17° Sureste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Sur 13 - 27 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Sur 14 - 27 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Sureste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Sureste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Sureste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
11:00 19° 19° Sureste 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 20° 20° Sureste 14 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 21° 21° Sureste 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 24° Sureste 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Sureste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Sureste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 24° Sureste 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 21° 21° Sureste 10 - 26 km/h 0% Cubierto
19:00 21° 21° Sureste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
20:00 20° 20° Sureste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
21:00 20° 20° Sureste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
22:00 20° 20° Sureste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
23:00 20° 20° Sureste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
24:00 19° 19° Sureste 14 - 26 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chacotiempo en Chaco hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Días soleados y máximas cerca de los 20 °C:cuándo mejora el clima en Buenos Aires tras la tormenta de Santa Rosa

    Días soleados y máximas cerca de los 20 °C: cuándo mejora el clima en Buenos Aires tras la tormenta de Santa Rosa

  2. Se acerca una extensa tormenta a Buenos Aires:a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo

    Se acerca una extensa tormenta a Buenos Aires: a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo

  3. Temperaturas y lluvias en Misiones:los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

    Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

  4. Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires:cuándo llega el fenómeno meteorológico más intenso de la semana

    Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires: cuándo llega el fenómeno meteorológico más intenso de la semana
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo: por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino:de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

Política

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Inflación de alimentos:el pan subió más de 5% y vuelve a golpear el bolsillo

Estados Unidos le pide al Gobierno rectificar el acuerdo comercial:qué falta y qué productos alcanzaría

Internacionales

Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos:sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos: sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

Giro industrial:Volkswagen negocia fabricar partes de la Cúpula de Hierro de Israel en Alemania

Inflación en Estados Unidos:el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”

Giro histórico por Malvinas:EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar