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Evolución del clima en Chaco: máxima y mínima para hoy, 11 de agosto de 2026

Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Pampa del Infierno, Chaco.
Pampa del Infierno, Chaco. Foto: Facebook Regionlitoral
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El pronóstico para Chaco este 11 de agosto de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 11°. Con vientos de 15 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chaco: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Sureste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Sureste 9 - 19 km/h
Lluvia
50% 0.3 mm
Noche
Cubierto
12°
Viento
Sureste 8 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 15 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 16°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:29
Puesta del sol18:32
Horas de luz11h 3m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el clima hoy en Chaco?

Para este 11 de agosto de 2026, el pronóstico en Chaco indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:29 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 11h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 11 de agosto de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 15 - 28 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Sureste 15 - 28 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Sureste 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Sureste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Sureste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Sureste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Sureste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Sureste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Sureste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sureste 13 - 27 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sureste 12 - 28 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Sureste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sureste 9 - 26 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Sureste 7 - 22 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Sureste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Sureste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Sureste 9 - 19 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Sureste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Sureste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Sureste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Sureste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Sureste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Sureste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Este 7 - 12 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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