Evolución del tiempo en Chaco: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 18 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Chaco
Hoy en Chaco se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 18 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 30 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:44
|Puesta del sol
|18:09
|Horas de luz
|10h 25m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|17%
Radar meteorológico – Chaco
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?
Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Chaco indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?
El sol sale hoy en Chaco a las 07:44 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chaco?
El pronóstico para hoy en Chaco indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 30 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?
Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 18 - 39 km/h.
Ubicación de Chaco
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Este 4 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|12°
|12°
|Noreste 4 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|12°
|12°
|Noreste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|12°
|12°
|Noreste 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|12°
|12°
|Noreste 9 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|13°
|13°
|Noreste 10 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|14°
|14°
|Noreste 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|14°
|14°
|Noreste 11 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|15°
|15°
|Noreste 12 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|16°
|16°
|Noreste 13 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|17°
|17°
|Noreste 15 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|19°
|Noreste 16 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|20°
|20°
|Noreste 15 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|21°
|21°
|Noreste 12 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|21°
|Noreste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|21°
|21°
|Noreste 15 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|19°
|19°
|Noreste 15 - 36 km/h
|70% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|18°
|18°
|Noreste 18 - 33 km/h
|90% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|17°
|17°
|Norte 11 - 38 km/h
|80% 1.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|17°
|17°
|Norte 14 - 37 km/h
|90% 3.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|17°
|17°
|Oeste 13 - 34 km/h
|90% 6.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|22:00
|17°
|17°
|Oeste 14 - 33 km/h
|90% 7.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|23:00
|17°
|17°
|Suroeste 15 - 30 km/h
|90% 7.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|24:00
|16°
|16°
|Suroeste 16 - 30 km/h
|90% 2.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán