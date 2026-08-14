comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico en Chaco: cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026

Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (2.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar
Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Chaco este 14 de agosto de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 12°. Con vientos de 8 - 16 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chaco: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Sur 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Suroeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Sur 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 8 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 2.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol18:34
Horas de luz11h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el clima hoy en Chaco?

Para este 14 de agosto de 2026, el pronóstico en Chaco indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:27 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 11h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 14 de agosto de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 8 - 16 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Sur 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Sur 5 - 11 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Suroeste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Sur 7 - 15 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Sur 5 - 12 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 13° Sur 6 - 11 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Sur 5 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Sur 4 - 13 km/h 50% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 15° 15° Sureste 5 - 15 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Este 3 - 16 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Este 2 - 14 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 18° 18° Noreste 1 - 12 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 18° 18° Noroeste 1 - 11 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 18° 18° Oeste 2 - 10 km/h 0% Cubierto
17:00 18° 18° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Sur 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Sur 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Sur 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Sur 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Sur 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Sur 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Sur 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chacotiempo en Chaco hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Fin de semana largo con frío, nubes y lluvias aisladas en el AMBA:cómo estará el clima para el Día del Niño

    Fin de semana largo con frío, nubes y lluvias aisladas en el AMBA: cómo estará el clima para el Día del Niño

  2. Tormentas, frío y cielo nublado:el panorama climático que se espera para el fin de semana largo en Buenos Aires

    Tormentas, frío y cielo nublado: el panorama climático que se espera para el fin de semana largo en Buenos Aires

  3. Se acercan las tormentas a Buenos Aires:a qué hora llueve este jueves 13 de agosto, según el Servicio Meteorológico

    Se acercan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve este jueves 13 de agosto, según el Servicio Meteorológico

  4. Cuándo llega la Tormenta de Santa Rosa 2026:los días en los que podría desatarse el temporal

    Cuándo llega la Tormenta de Santa Rosa 2026: los días en los que podría desatarse el temporal

  5. Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires:cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026

    Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

F-16 y KC-135:la apuesta de Argentina para modernizar su Fuerza Aérea

F-16 y KC-135: la apuesta de Argentina para modernizar su Fuerza Aérea

Créditos en dólares para empresas y tasas para ahorristas:qué hay detrás de la nueva flexibilización del Gobierno anunciada por Caputo

Caputo profundizó en torno al récord de morosidad de las familias en Argentina:“No hay que confundir empatía con las políticas públicas”

Una figura cercana a Milei lanzó una inesperada frase de cara a las elecciones presidenciales de 2027:“Faltan votos”

Internacionales

El millonario negocio del calamar en Malvinas:empresas gallegas, cuotas por 25 años y más de 42.000 toneladas capturadas

El millonario negocio del calamar en Malvinas: empresas gallegas, cuotas por 25 años y más de 42.000 toneladas capturadas

Inflación:tras el repunte de julio, los economistas anticipan meses cerca del 2%

ANSES paga este viernes 14 de agosto:quiénes cobran jubilaciones, AUH, AUE y el bono de $70.000

Sandra Pettovello confirmó el aumento para jubilados y pensionados:cuánto cobrarían en septiembre

Internacionales

Colombia elevó a 281 el número de muertos tras el terremoto:entre la búsqueda de desaparecidos y la reactivación económica

Colombia elevó a 281 el número de muertos tras el terremoto: entre la búsqueda de desaparecidos y la reactivación económica

El millonario negocio del calamar en Malvinas:empresas gallegas, cuotas por 25 años y más de 42.000 toneladas capturadas

Brasil anunció un proceso de represalias comerciales contra Estados Unidos y se tensa aún más la relación entre Lula y Trump

La guerra en Ucrania enciende una alarma en Colombia:grupos armados buscan aprender el uso militar de drones