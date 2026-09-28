Pronóstico en Chaco: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 26° y llegará a una máxima de 38°.

Viento: 23 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 30°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 30°.

Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.