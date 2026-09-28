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Pronóstico en Chaco: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 26° y una máxima de 38°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Resistencia, Chaco uno de los destinos que la IA recomienda no visitar. Foto: Instituto de Turismo del Chaco
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Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 38°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Chaco promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 26° para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
30°
Viento
Norte 11 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
37°
Viento
Norte 12 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
30°
Viento
Noreste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 26° y llegará a una máxima de 38°.

Viento: 23 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 30°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 30°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 38°
Mínima: 26°
Sensación Térmica: 31°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:38
Puesta del sol18:54
Horas de luz12h 16m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el clima hoy en Chaco?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chaco indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 26° y una máxima de 38°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 06:38 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 12h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 23 - 44 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 28° 30° Este 11 - 37 km/h 0% Nubes y claros
02:00 27° 29° Este 9 - 41 km/h 0% Nubes y claros
03:00 30° 31° Norte 23 - 44 km/h 0% Cielo despejado
04:00 29° 31° Norte 20 - 44 km/h 0% Cielo despejado
05:00 29° 30° Norte 20 - 38 km/h 0% Cielo despejado
06:00 28° 30° Norte 18 - 37 km/h 0% Cielo despejado
07:00 28° 29° Norte 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
08:00 29° 31° Norte 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
09:00 30° 33° Norte 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
10:00 32° 36° Norte 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 34° 38° Norte 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 35° 40° Norte 10 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 36° 41° Norte 11 - 27 km/h 0% Soleado
14:00 37° 41° Norte 12 - 29 km/h 0% Soleado
15:00 37° 42° Norte 11 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 37° 41° Norte 13 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 37° 41° Norte 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 35° 40° Noreste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 32° 37° Noreste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 31° 36° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 30° 35° Noreste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 30° 34° Noreste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 29° 33° Sureste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 26° 28° Sureste 18 - 37 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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