Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar
Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar

El pronóstico para Chaco este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 10°. Con vientos de 10 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sureste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 10 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 22°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:28
Puesta del sol18:15
Horas de luz10h 47m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:28 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 10 - 23 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Norte 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Este 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Sur 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Sureste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Sureste 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Sureste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Sureste 7 - 12 km/h 0% Neblina
09:00 13° 13° Sureste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Sureste 5 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Sureste 6 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Sureste 8 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Sur 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Sur 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Sur 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Sur 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Sur 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Sur 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Sur 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.