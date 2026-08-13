Llega el Festival de las Parrillas a CABA: días, horarios y guía completa para disfrutar de las mejores carnes este finde XL

Festival de las Parrillas. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Este fin de semana largo, los fanáticos de la parrilla y el asado tendrán una cita imperdible en la Ciudad de Buenos Aires. El Hipódromo de Palermo será escenario de una nueva edición de CARNE!, el festival gastronómico que reunirá a reconocidos parrilleros y asadores durante dos jornadas.

Con entrada libre y gratuita, el evento ofrecerá más de 35 stands y food trucks, además de una amplia variedad de carnes, cortes y técnicas de cocción para disfrutar en familia o con amigos.

Cuándo y a qué hora es el Festival CARNE en Palermo

El Festival CARNE se realizará el sábado 15 y domingo 16 de agosto, en el marco del fin de semana largo, de 12 a 20 horas.

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer los distintos puestos gastronómicos y probar diferentes preparaciones vinculadas a la parrilla y el asado.

Días : sábado 15 y domingo 16 de agosto

Horario : de 12 a 20 horas

Entrada : libre y gratuita

Lugar : Hipódromo de Palermo

Dirección : Av. del Libertador y Dorrego, CABA

Reprogramación: en caso de que el clima impida realizar la jornada del domingo, se trasladará al lunes 17 de agosto.

Festival de las Parrillas. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Dónde es y cómo llegar al Hipódromo de Palermo

Llegar al Hipódromo de Palermo es sencillo y cómodo, incluso en días de alta concurrencia. Estas son las principales opciones:

Subte:

La forma más práctica es utilizar la Línea D de subte y descender en la estación Plaza Italia. Desde allí, solo hay que caminar unos 10 minutos por Avenida del Libertador hasta el ingreso principal del predio.

Tren:

Otra alternativa eficiente es el Tren San Martín, bajando en la estación Palermo. Desde ese punto, el Hipódromo se encuentra a aproximadamente 1 kilómetro, un recorrido que se puede hacer caminando o combinando con colectivos.

Colectivos:

Varias líneas de colectivos tienen paradas en las inmediaciones del Hipódromo de Palermo. Entre las más utilizadas se encuentran las líneas 15, 29, 34, 36, 63 y 130, que circulan por Avenida del Libertador o calles cercanas, dejando a los visitantes a pocos metros del evento.

Auto:

Para quienes prefieren movilizarse en auto, el acceso por Avenida del Libertador es directo. Sin embargo, se recomienda llegar con anticipación, ya que durante el festival suele haber alta demanda de estacionamiento. En la zona existen playas privadas y espacios habilitados, aunque muchos asistentes optan por dejar el vehículo a algunas cuadras y completar el trayecto a pie.

Entradas y precios: cómo acceder de forma libre y gratuita al evento

Una de las grandes ventajas del Festival CARNE es que la entrada será libre y gratuita. No hace falta comprar tickets ni reservar previamente para ingresar al evento en el Hipódromo de Palermo.

El público podrá acercarse durante las jornadas del sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 12 a 20 horas, para recorrer los distintos stands y food trucks. Eso sí: si bien el acceso al festival no tiene costo, la comida y las bebidas se abonan aparte, de acuerdo con los precios establecidos por cada puesto gastronómico.

La propuesta es ideal para quienes quieran disfrutar de una jornada diferente y probar distintas opciones de carnes, achuras, chorizos, picadas, vinos, cervezas artesanales y postres.

Festival de las Parrillas. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Más de 35 stands y food trucks: cuáles son las propuestas gastronómicas imperdibles

La nueva edición de CARNE! contará con más de 35 stands y food trucks con propuestas de algunos de los mejores parrilleros y asadores del país.

La oferta incluirá diferentes técnicas de cocción, entre ellas asador criollo, kamados, fogoneros, ahumadores, parrillas tradicionales y jaulas. En cuanto a las carnes, habrá opciones de carne vacuna, cerdo, cordero, achuras y chorizos, con diferentes cortes y preparaciones.

La propuesta gastronómica también se extenderá más allá de la parrilla, con picadas, cocina al disco, vinos, cervezas artesanales, helados y postres. De esta forma, el festival busca ofrecer una experiencia completa para quienes quieran recorrer los puestos, probar diferentes platos y disfrutar de una jornada gastronómica al aire libre.

Festival de las Parrillas. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Qué pasa si llueve: cómo funciona la reprogramación por clima para el lunes

El evento tiene prevista una alternativa en caso de que las condiciones meteorológicas compliquen la realización de la jornada del domingo. Si el clima impide llevar adelante la actividad del domingo 16 de agosto, esa jornada será reprogramada para el lunes 17, feriado nacional.

Por eso, quienes tengan previsto asistir el domingo deberán estar atentos a la información oficial ante posibles modificaciones por cuestiones climáticas.