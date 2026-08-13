Un ramal clave de Trenes Argentinos estará interrumpido este fin de semana por obras: el cronograma del servicio. Foto: Prensa Trenes Argentinos

Entre el 15 y el 17 de agosto, el ramal Tigre de la línea Mitre estará interrumpido y los ramales J. L Suárez y Bmé. Mitre circularán limitados entre Belgrano R y las terminales bonaerenses por obras esenciales de renovación de infraestructura de vías. Se trata de tareas urgentes y fundamentales para incrementar los niveles de seguridad operacional y la confiabilidad del servicio enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria.

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La extensión del corte durante 3 días se debe a que se realizarán intervenciones de manera simultánea en varios sectores de la traza. En la cercanía de la estación Vicente López se intervendrán puentes y alcantarillas; mientras en la vía, desde la avenida Dorrego y hacia la estación Lisandro de la Torre, se recambiará el tercer riel eléctrico por uno de aluminio. Asimismo, se realizará el recambio de un aparato de vía en la cercanía de San Fernando. Para su ejecución es necesario mayor tiempo que los cortes nocturnos y por eso se definió el fin de semana largo para su ejecución.

Línea Mitre Foto: NA

La readecuación de los tendidos, que se realiza en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional responde a un objetivo estrictamente operativo: reducir las afectaciones futuras en el servicio al realizar de manera continua los trabajos en aquellos sectores de difícil acceso que requieren ventanas largas a disposición.

Hasta el momento se han renovado integralmente 34 kilómetros de vías en el ramal, se han intervenido 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 6 puentes o alcantarillas.

Ramal Tigre con servicio interrumpido este fin de semana Foto: Trenes Argentinos

Trabajos urgentes en el ramal Tigre

La renovación integral de las vías en el ramal Tigre es de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio.

Las tareas totales contemplan la renovación total de 40 km de vía; el reemplazo de 47 km de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas.