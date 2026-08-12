Buscan empleados para trabajar en cruceros internacionales: ofrecen alojamiento gratis y no piden estudios superiores

Buscan empleados para trabajar en cruceros internacionales. Foto: Norwegian Cruise Line

La industria de los cruceros atraviesa una nueva temporada de alta demanda y, en ese contexto, Norwegian Cruise Line abrió una serie de búsquedas laborales para incorporar personal a bordo de sus barcos en distintas partes del mundo. La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes buscan una experiencia internacional vinculada al turismo, ya que muchas de las vacantes incluyen alojamiento gratuito, comidas y la posibilidad de desarrollar una carrera en una de las compañías más reconocidas del sector.

A diferencia de muchas ofertas laborales que exigen títulos universitarios o posgrados, Norwegian mantiene abiertas posiciones operativas y de entretenimiento para las que no siempre se requieren estudios superiores. Eso sí, el dominio del inglés aparece como una condición clave en gran parte de las búsquedas, debido al carácter internacional de los cruceros y a la constante interacción con pasajeros de distintas nacionalidades.

Norwegian Cruise busca empleados para trabajar en sus cruceros: requisitos y vacantes disponibles

Las vacantes abarcan áreas muy variadas. Desde puestos relacionados con la animación y el entretenimiento hasta funciones técnicas y de mantenimiento, la naviera busca cubrir necesidades de una flota que opera en algunos de los principales destinos turísticos del planeta.

Entre los perfiles solicitados se encuentran DJs y animadores de discoteca, fotógrafos, técnicos de mantenimiento, electricistas, especialistas en refrigeración y aire acondicionado, responsables de logística y almacén, además de gerentes de actividades recreativas.

Entre los perfiles solicitados se encuentran DJs y animadores de discoteca, fotógrafos y técnicos de mantenimiento. Foto: Unsplash

En muchos casos, la experiencia previa tiene más peso que la formación académica. Por ello, resulta fundamental revisar detenidamente cada convocatoria antes de enviar el currículum, ya que los requisitos varían según el puesto.

Una de las ofertas más llamativas es la de DJ a bordo. Para esta posición, Norwegian solicita al menos dos años de experiencia, aunque no necesariamente en cruceros. En cuanto a la formación, alcanza con haber completado los estudios secundarios. También existen oportunidades para perfiles técnicos y especializados:

Almacenista

Puesto de jornada completa orientado a la gestión de inventarios, recepción de mercancías, documentación digital y soporte operativo. Se requieren al menos cinco años de experiencia en logística y conocimientos de herramientas informáticas. Se valorará experiencia en sistemas como AMOS o InfoShip.

Fotógrafo

La empresa busca candidatos con seis años de experiencia en fotografía y atención al cliente o ventas minoristas. Foto: Unsplash

La empresa busca candidatos con seis años de experiencia en fotografía y atención al cliente o ventas minoristas. También se solicita inglés oral y escrito en nivel intermedio. Contar con estudios superiores suma puntos, aunque no es obligatorio.

Gerente de actividades recreativas

Una posición de liderazgo para profesionales con al menos cinco años de experiencia en entretenimiento de cruceros o áreas similares. Debe acreditar inglés avanzado y formación específica para la actividad marítima.

Oficial de electrónica

Orientado a candidatos con dos años de experiencia relevante, buen nivel de inglés y conocimientos sobre la operación de buques de pasajeros.

Técnico de aire acondicionado y refrigeración

Responsable del mantenimiento de sistemas de ventilación, refrigeración y seguridad contra incendios a bordo. Se requieren tres años de experiencia y certificaciones específicas vinculadas al sector.

Técnico de sala de espectáculos

Destinado a profesionales con experiencia mínima de dos años en sistemas de iluminación teatral. Se exige inglés avanzado y estudios secundarios completos.

Más allá del salario, uno de los principales atractivos de estas búsquedas es la posibilidad de trabajar mientras se recorren algunos de los destinos turísticos más importantes del mundo. La mayoría de los contratos son de jornada completa y suelen estar vinculados a la temporada alta, aunque la compañía contempla renovaciones e incorporaciones permanentes para quienes demuestren un desempeño destacado.

Uno de los mayores atractivos es la posibilidad de trabajar mientras se recorren destinos turísticos del mundo. Foto: Norwegian Cruise Line

Paso a paso: cómo postularse para trabajar en los cruceros de Norwegian

El proceso de selección se realiza de manera completamente online mediante el portal de empleo de Norwegian Cruise Line. Para enviar una candidatura, los interesados deben ingresar al apartado “Careers” de la compañía y seguir estos pasos:

Seleccionar la vacante de interés dentro del listado disponible. Revisar detenidamente los requisitos y condiciones del puesto. Presionar el botón “Apply” o “Aplicar”. Elegir la modalidad de inscripción: mediante LinkedIn, utilizando una solicitud previa o completando el formulario manualmente. Cargar la información personal, experiencia laboral y documentación requerida. Confirmar el envío de la candidatura.

Una vez completada la postulación, el perfil pasa al proceso de evaluación de Recursos Humanos. En caso de avanzar a las siguientes etapas, la empresa se pondrá en contacto con los candidatos seleccionados.

En un contexto donde muchas ofertas laborales elevan cada vez más las exigencias académicas, las búsquedas de Norwegian Cruise Line representan una oportunidad para quienes cuentan con conocimientos de inglés, experiencia profesional y la voluntad de vivir una experiencia laboral ligada al turismo internacional y la vida a bordo.