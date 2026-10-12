Pronóstico extendido para Chaco: qué esperar del clima este 12 de octubre de 2026

Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 16 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.

Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.