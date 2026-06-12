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Pronóstico extendido para Chaco: qué esperar este 12 de junio de 2026

Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Resistencia, Chaco uno de los destinos que la IA recomienda no visitar. Foto: Instituto de Turismo del Chaco
Resistencia, Chaco uno de los destinos que la IA recomienda no visitar. Foto: Instituto de Turismo del Chaco
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco? Para este 12 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 12 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Suroeste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Este 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Este 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 11 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación9%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 12 de junio de 2026, el pronóstico en Chaco indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:43 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 12 de junio de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 11 - 22 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 11 - 22 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Sur 9 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Sur 9 - 19 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Sur 8 - 18 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Sur 7 - 15 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Suroeste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Oeste 5 - 15 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Oeste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Suroeste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Suroeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sureste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Este 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Este 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Este 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Este 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Noreste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Noreste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chacotiempo en Chaco hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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