Temperaturas y lluvias en Chaco: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 30° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 6 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Chaco: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Chaco se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 30°.
Viento: 20 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:33
|Puesta del sol
|18:30
|Horas de luz
|10h 57m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|44%
Radar meteorológico – Chaco
¿Cómo estará el clima hoy en Chaco?
Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Chaco indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 30°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?
El sol sale hoy en Chaco a las 07:33 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chaco?
El pronóstico para hoy en Chaco indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?
Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 20 - 56 km/h.
Ubicación de Chaco
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|20°
|20°
|Norte 14 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|20°
|20°
|Norte 13 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|20°
|20°
|Norte 12 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|19°
|19°
|Norte 13 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|19°
|19°
|Norte 15 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|19°
|19°
|Norte 15 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|19°
|19°
|Norte 13 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|19°
|19°
|Norte 13 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|21°
|21°
|Norte 16 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|23°
|23°
|Norte 15 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|24°
|25°
|Norte 14 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|26°
|27°
|Norte 15 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|27°
|29°
|Norte 16 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|28°
|30°
|Noroeste 17 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|29°
|31°
|Noroeste 18 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|29°
|31°
|Noroeste 15 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|21°
|21°
|Suroeste 18 - 56 km/h
|60% 1.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|21°
|21°
|Sur 16 - 35 km/h
|90% 1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|20°
|20°
|Sur 20 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|20°
|20°
|Sur 19 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|19°
|19°
|Sur 18 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|18°
|18°
|Sur 18 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|17°
|17°
|Sur 16 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|16°
|16°
|Sur 18 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
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