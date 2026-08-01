comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 17 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Este 11 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 19 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 20 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 12°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 20 - 32 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 12 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 19 - 31 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 19 - 32 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 17 - 31 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 18 - 29 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 14 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 10° Oeste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Suroeste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Suroeste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° 10° Sureste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Este 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Este 15 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Este 17 - 27 km/h 0% Cubierto
21:00 Este 17 - 27 km/h 0% Cubierto
22:00 Este 19 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Este 19 - 31 km/h 0% Cubierto
24:00 Este 20 - 32 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. ¿Sigue el alerta meteorológico? A qué hora dejará de llover en Buenos Aires y cuándo afloja la humedad

    ¿Sigue el alerta meteorológico? A qué hora dejará de llover en Buenos Aires y cuándo afloja la humedad

  2. Alerta climática global:la ONU confirmó que El Niño será más fuerte y advirtió por riesgos en Argentina

    Alerta climática global: la ONU confirmó que El Niño será más fuerte y advirtió por riesgos en Argentina

  3. Impactante video:un tornado azotó a una zona rural cerca de Rosario y hay alerta naranja por granizo

    Impactante video: un tornado azotó a una zona rural cerca de Rosario y hay alerta naranja por granizo

  4. Rige alerta meteorológica por tormentas, vientos fuertes y posible caída de granizo:¿hasta cuándo seguirá el mal tiempo?

    Rige alerta meteorológica por tormentas, vientos fuertes y posible caída de granizo: ¿hasta cuándo seguirá el mal tiempo?

  5. ¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy? El pronóstico para este 31 de julio de 2026
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Paro nacional docente de este lunes 3 de agosto:el Gobierno exige un 75% de escuelas abiertas atado a la Reforma Laboral

Paro nacional docente de este lunes 3 de agosto: el Gobierno exige un 75% de escuelas abiertas atado a la Reforma Laboral

Renunció Leandro Petersen, el director de Marketing de la AFA:“Hoy cierro una etapa inolvidable en mi vida profesional y personal”

Visto bueno de Milei:Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares en una planta de urea tras ser aprobada por el RIGI

¿Puede la ONU dejar sin efecto la condena a Cristina Kirchner? La discusión jurídica que divide a los expertos

Economía

Visto bueno de Milei:Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares en una planta de urea tras ser aprobada por el RIGI

Visto bueno de Milei: Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares en una planta de urea tras ser aprobada por el RIGI

Por qué el Ministerio de Economía salió a vender sus propios dólares para controlar el dólar sin tocar las reservas del Banco Central

Aumento para las Fuerzas Armadas:cuánto cobran el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en agosto de 2026

Fue pionera en el negocio de empanadas, intentó regresar y ahora acumula 230 cheques rebotados por cifra millonaria

Internacionales

Crisis migratoria:mientras crece el número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta, Italia cerró parcialmente sus fronteras

Crisis migratoria: mientras crece el número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta, Italia cerró parcialmente sus fronteras

Un argentino fue acusado de asesinar a una mujer en Málaga, habría intentado suicidarse después y ahora está detenido

Italia confirmó la suspensión de Schengen con España:cómo afecta al turismo, los viajes y qué consecuencias tendrá la medida

Duras palabras de Juan Román Riquelme por el rendimiento de Boca ante O’Higgins en la Sudamericana:“No te pueden hacer un gol de lateral”