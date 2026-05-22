Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 22 de mayo de 2026
Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.
Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo soleado, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 5° para este 22 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Chubut
Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 24 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?
Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 24 - 39 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|03:00
|7°
|4°
|Norte 18 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|7°
|4°
|Noroeste 18 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|7°
|4°
|Noroeste 17 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|6°
|3°
|Noroeste 18 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|6°
|3°
|Norte 18 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|6°
|3°
|Norte 18 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|09:00
|6°
|3°
|Norte 18 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|8°
|5°
|Norte 18 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|11°
|11°
|Noroeste 20 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|13°
|13°
|Norte 19 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|14°
|14°
|Norte 21 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|15°
|15°
|Norte 21 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|16°
|16°
|Norte 21 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|16°
|16°
|Norte 21 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|15°
|15°
|Norte 17 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|14°
|14°
|Norte 19 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|12°
|12°
|Norte 22 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|11°
|11°
|Norte 23 - 36 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|11°
|11°
|Norte 23 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|10°
|10°
|Norte 23 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|10°
|10°
|Norte 22 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|10°
|10°
|Norte 24 - 39 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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