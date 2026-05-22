Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo soleado, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Norte 18 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Norte 17 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Norte 23 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 24 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 17°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 24 - 39 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Norte 18 - 28 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 18 - 29 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 17 - 29 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 18 - 28 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 18 - 29 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 18 - 29 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Norte 18 - 29 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 18 - 29 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Noroeste 20 - 34 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Norte 19 - 34 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Norte 21 - 36 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Norte 21 - 37 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Norte 21 - 37 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Norte 21 - 37 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Norte 17 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Norte 19 - 30 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Norte 22 - 34 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Norte 23 - 36 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Norte 23 - 37 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Norte 23 - 37 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Norte 22 - 37 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Norte 24 - 39 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.