Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 40 - 66 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 1.2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.

Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 12°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.