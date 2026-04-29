Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia

El pronóstico para Chubut este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 40 - 66 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 28 - 53 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Suroeste 28 - 54 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Noroeste 17 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 40 - 66 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 16°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 40 - 66 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
07:00 11° 11° Suroeste 34 - 60 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Suroeste 32 - 57 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Suroeste 28 - 53 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Suroeste 30 - 53 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Suroeste 34 - 58 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Suroeste 37 - 63 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Suroeste 35 - 63 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Suroeste 37 - 64 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Suroeste 35 - 63 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Suroeste 32 - 60 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Suroeste 28 - 54 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Oeste 23 - 46 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Oeste 17 - 38 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Oeste 12 - 27 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Noroeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Noroeste 17 - 27 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Oeste 21 - 32 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Oeste 21 - 34 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.