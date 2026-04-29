Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 29 de abril de 2026
Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (1.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
El pronóstico para Chubut este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 9°. Con vientos de 40 - 66 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Chubut
Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 40 - 66 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 1.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|–
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?
Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 40 - 66 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|07:00
|11°
|11°
|Suroeste 34 - 60 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|11°
|11°
|Suroeste 32 - 57 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|11°
|11°
|Suroeste 28 - 53 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|12°
|12°
|Suroeste 30 - 53 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|13°
|13°
|Suroeste 34 - 58 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|13°
|13°
|Suroeste 37 - 63 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|14°
|14°
|Suroeste 35 - 63 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|15°
|15°
|Suroeste 37 - 64 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|15°
|15°
|Suroeste 35 - 63 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|15°
|15°
|Suroeste 32 - 60 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|15°
|15°
|Suroeste 28 - 54 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|14°
|14°
|Oeste 23 - 46 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|13°
|13°
|Oeste 17 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|12°
|12°
|Oeste 12 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|10°
|10°
|Noroeste 14 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|10°
|10°
|Noroeste 17 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|10°
|10°
|Oeste 21 - 32 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|10°
|10°
|Oeste 21 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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