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Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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El pronóstico para Chubut este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 19 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 16 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Sur 4 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 19 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarLlena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 19 - 35 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 10° Oeste 17 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Oeste 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Oeste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Oeste 10 - 31 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Suroeste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Oeste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Oeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Sur 4 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Sureste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Este 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noreste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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