Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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Laberinto Chubut - Turismo
Laberinto Chubut - Turismo

El pronóstico para Chubut este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 61 - 111 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Lluvia moderada con cielo cubierto
10°
Viento
Sureste 47 - 83 km/h
Lluvia
90% 3.6 mm
Tarde
Nubes y claros
Viento
Sur 51 - 88 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 50 - 83 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 61 - 111 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 11 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 11°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 11 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 61 - 111 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 40 - 69 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 45 - 74 km/h 0% Cubierto
05:00 Suroeste 53 - 87 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 61 - 100 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Suroeste 49 - 110 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 11° 11° Sureste 50 - 85 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 10° Sureste 47 - 83 km/h 90% 3.6 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
10:00 10° Sureste 46 - 76 km/h 90% 2.6 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
11:00 10° Sur 43 - 74 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 10° Sur 46 - 74 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 10° 10° Sur 47 - 78 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 10° Sur 49 - 84 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 10° 10° Sur 53 - 89 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° Sur 53 - 89 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Sur 51 - 88 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sur 50 - 85 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 47 - 82 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sur 49 - 80 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 50 - 82 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 50 - 83 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sur 49 - 82 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Sur 45 - 79 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.