Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 8 de mayo de 2026
Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (11 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso.
El pronóstico para Chubut este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de 5°. Con vientos de 61 - 111 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Chubut
Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 11°.
Viento: 61 - 111 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 11 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|–
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?
Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 11°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 11 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 61 - 111 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|03:00
|7°
|2°
|Suroeste 40 - 69 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|6°
|1°
|Suroeste 45 - 74 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|6°
|0°
|Suroeste 53 - 87 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|6°
|6°
|Suroeste 61 - 100 km/h
|60% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|8°
|3°
|Suroeste 49 - 110 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|11°
|11°
|Sureste 50 - 85 km/h
|90% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|10°
|5°
|Sureste 47 - 83 km/h
|90% 3.6 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|10:00
|10°
|6°
|Sureste 46 - 76 km/h
|90% 2.6 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|11:00
|10°
|6°
|Sur 43 - 74 km/h
|90% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|10°
|6°
|Sur 46 - 74 km/h
|90% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|10°
|10°
|Sur 47 - 78 km/h
|80% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|10°
|6°
|Sur 49 - 84 km/h
|70% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|10°
|10°
|Sur 53 - 89 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|10°
|5°
|Sur 53 - 89 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|9°
|5°
|Sur 51 - 88 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|9°
|5°
|Sur 50 - 85 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|9°
|5°
|Sur 47 - 82 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|9°
|5°
|Sur 49 - 80 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|9°
|5°
|Sur 50 - 82 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|9°
|5°
|Sur 50 - 83 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|9°
|5°
|Sur 49 - 82 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|9°
|5°
|Sur 45 - 79 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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