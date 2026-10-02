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El clima en Chubut hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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El pronóstico para Chubut este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 36 - 65 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Norte 31 - 53 km/h
Lluvia
70% 0.4 mm
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Norte 31 - 55 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Norte 14 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 36 - 65 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 16°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarllena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 36 - 65 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Norte 29 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Norte 30 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° Norte 31 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 29 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 27 - 47 km/h 0% Cubierto
08:00 10° Norte 32 - 52 km/h 0% Cubierto
09:00 10° Norte 31 - 53 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 10° Norte 31 - 51 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 10° Norte 34 - 56 km/h 70% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 11° 11° Norte 35 - 60 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 13° 13° Norte 36 - 61 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 13° 13° Norte 33 - 65 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Norte 33 - 58 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Norte 32 - 57 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Norte 31 - 55 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Norte 26 - 53 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Norte 25 - 44 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Norte 22 - 39 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Norte 18 - 35 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Norte 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noroeste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Noroeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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