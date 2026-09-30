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El clima en Chubut hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 30 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 14 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 14 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sureste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 18 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 10°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 30 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 30 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 18 - 31 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Sur 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sureste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 Sureste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
12:00 Sureste 13 - 27 km/h 0% Cubierto
13:00 Sureste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
14:00 Sureste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
15:00 Sureste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
16:00 Sureste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 Sureste 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sureste 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sureste 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sureste 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sureste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sureste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sureste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sureste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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