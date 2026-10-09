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El clima en Chubut hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 14 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Noreste 21 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 15 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 21 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarNueva
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 21 - 40 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noreste 10 - 16 km/h 0% Cubierto
04:00 Noreste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noreste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noreste 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Noreste 16 - 29 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Noreste 16 - 30 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Noreste 17 - 31 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Noreste 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Noreste 18 - 34 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Noreste 19 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Noreste 21 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Noreste 21 - 40 km/h 0% Cubierto
18:00 11° 11° Noreste 21 - 39 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Noreste 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Noreste 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Norte 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noreste 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noreste 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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