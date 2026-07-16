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El tiempo en Chubut hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Norte 21 - 34 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11°
Viento
Norte 20 - 36 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 25 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 13°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 16 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 25 - 40 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 8 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 10 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Norte 14 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Norte 12 - 23 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 12° 12° Noreste 9 - 20 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Noreste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Norte 15 - 23 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Norte 21 - 34 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 11° 11° Norte 19 - 34 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Norte 24 - 38 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Norte 25 - 40 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Norte 23 - 39 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 11° 11° Norte 20 - 36 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 10° 10° Norte 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Norte 20 - 30 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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