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El tiempo en Chubut hoy, 23 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Chubut este 23 de julio de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 31 - 53 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Cubierto
Viento
Noreste 6 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Norte 29 - 52 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 23 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 31 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 10°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 23 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 23 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 31 - 53 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Este 3 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 6 - 8 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 20 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Norte 27 - 45 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 27 - 47 km/h 0% Cubierto
14:00 Norte 26 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Norte 30 - 51 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 31 - 52 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Norte 29 - 52 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Norte 27 - 47 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Norte 26 - 44 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 25 - 41 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 24 - 40 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 23 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 21 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 19 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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