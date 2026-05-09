Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 30 - 52 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Suroeste 14 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 8 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 43 - 78 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 10°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 43 - 78 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Sur 40 - 70 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 38 - 66 km/h 0% Cubierto
05:00 Sur 38 - 65 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 37 - 63 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 34 - 61 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 31 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 30 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 31 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Suroeste 31 - 56 km/h 0% Cubierto
12:00 Suroeste 28 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 26 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 21 - 45 km/h 0% Nubes y claros
15:00 10° Suroeste 17 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° Suroeste 20 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° Suroeste 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 8 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Cubierto
24:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.