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Evolución del clima en Chubut: máxima y mínima para hoy, 18 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 18 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 16 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Noroeste 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 7 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 20 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 20°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 18 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 18 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 20 - 36 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 12 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 15 - 23 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 16 - 25 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 17 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Noroeste 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noroeste 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Noroeste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Noroeste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Noroeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Noroeste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Oeste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Oeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Oeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Oeste 3 - 4 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 7 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Oeste 13 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Oeste 20 - 31 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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