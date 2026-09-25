comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en Chubut: máxima y mínima para hoy, 25 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 29 - 52 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Sureste 19 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 6 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 34 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 25 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 25 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 34 - 58 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 10° Oeste 29 - 46 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 27 - 46 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 28 - 45 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 30 - 47 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 31 - 50 km/h 0% Soleado
08:00 Oeste 29 - 49 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 29 - 52 km/h 0% Soleado
10:00 10° Suroeste 34 - 58 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Suroeste 31 - 58 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Suroeste 28 - 55 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Suroeste 25 - 50 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Suroeste 24 - 46 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Suroeste 24 - 44 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Sur 13 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Sureste 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sureste 15 - 36 km/h 0% Soleado
19:00 Sureste 10 - 26 km/h 0% Soleado
20:00 Este 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sureste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noreste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 3 - 6 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Llega un sacudón climático a Buenos Aires:empieza con 27 °C, sigue con viento fuerte y termina con lluvias

    Llega un sacudón climático a Buenos Aires: empieza con 27 °C, sigue con viento fuerte y termina con lluvias

  2. Cómo estará el clima este jueves 24 de septiembre y cuándo regresan las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Cómo estará el clima este jueves 24 de septiembre y cuándo regresan las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

  3. Alerta roja por lluvias extremas:un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

    Alerta roja por lluvias extremas: un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

  4. Clima hoy en Buenos Aires:cómo estará el tiempo en la previa de la primavera y cuándo regresan las lluvias, según el SMN

    Clima hoy en Buenos Aires: cómo estará el tiempo en la previa de la primavera y cuándo regresan las lluvias, según el SMN

  5. Cielo cubierto y temperaturas bajas:así estará el clima en Buenos Aires este martes 25 de agosto

    Cielo cubierto y temperaturas bajas: así estará el clima en Buenos Aires este martes 25 de agosto
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Autorizaron la venta de tierras frente al Perito Moreno para una inversión hotelera proveniente de Emiratos Árabes

Autorizaron la venta de tierras frente al Perito Moreno para una inversión hotelera proveniente de Emiratos Árabes

Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu:analizaron el “cambio positivo para Israel que está ocurriendo en América Latina”

Javier Milei celebró la aprobación de la reforma al Banco Central:“Comienza el fin de la inflación”

El Senado aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica el Banco Central y el régimen de Zona Fría

Economía

Vaca Muerta recibió una propuesta de financiamiento por USD 6.000 millones desde Estados Unidos

Vaca Muerta recibió una propuesta de financiamiento por USD 6.000 millones desde Estados Unidos

El riesgo país subió a los 578 puntos y el dólar oficial cerró a $1540, marcando un nuevo máximo

Dólar y elecciones:la advertencia de la ex número dos del FMI al Gobierno que enciende una señal de alerta para 2027

La actividad económica registró en julio una caída del 2,9%, según informó el INDEC

Internacionales

Europa en alerta:el arsenal de la guerra entre Rusia y Ucrania amenaza con cruzar las fronteras

⚠️ EUROPA EN ALERTA | El arsenal de la guerra de Ucrania amenaza con cruzar las fronteras

Donald Trump calificó de “gran reunión” su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

Bad Bunny le cedió a Lula da Silva los derechos de “Lo que le pasó a Hawaii” para grabar su spot de campaña

Fuertes imágenes:el video del volcán Kīlauea que volvió a expulsar lava en Hawái