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Evolución del tiempo en Chubut: máxima y mínima para hoy, 11 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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El pronóstico para Chubut este 11 de junio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 34 - 56 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 20 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Noroeste 24 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Noroeste 33 - 54 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 34 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 16°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 11 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 11 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 34 - 56 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 13 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 14 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 20 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Noroeste 25 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Noroeste 25 - 40 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Noroeste 25 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Noroeste 28 - 49 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Noroeste 26 - 46 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Noroeste 26 - 46 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Noroeste 26 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Noroeste 24 - 42 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Noroeste 25 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Noroeste 29 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Noroeste 34 - 55 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Noroeste 33 - 55 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Noroeste 33 - 54 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Noroeste 31 - 53 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Noroeste 27 - 49 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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