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Evolución del tiempo en Chubut: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 29 - 45 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Suroeste 29 - 55 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Oeste 23 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 35 - 62 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 35 - 62 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 13 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 16 - 24 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 17 - 26 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 18 - 27 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 29 - 45 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 30 - 47 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Oeste 31 - 54 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Oeste 29 - 53 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Oeste 33 - 55 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Oeste 35 - 60 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Oeste 35 - 62 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Suroeste 33 - 60 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Suroeste 29 - 55 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Suroeste 23 - 47 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Suroeste 22 - 38 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Oeste 22 - 36 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Oeste 21 - 35 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Oeste 23 - 36 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 24 - 39 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 23 - 39 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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