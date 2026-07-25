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Evolución del tiempo en Chubut: máxima y mínima para hoy, 25 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Oeste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 24 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 29 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 9°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 25 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 25 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 29 - 48 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 7 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 8 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 10 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 8 - 13 km/h 0% Cubierto
11:00 Noroeste 10 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 Noroeste 12 - 20 km/h 0% Cubierto
13:00 Oeste 11 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Oeste 12 - 21 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Oeste 14 - 25 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Oeste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 15 - 27 km/h 0% Cubierto
18:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 19 - 30 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 19 - 31 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 22 - 35 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 24 - 38 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 27 - 43 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 29 - 48 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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