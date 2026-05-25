Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 25 de mayo de 2026, 06:30
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Laberinto Chubut - Turismo
Laberinto Chubut - Turismo

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo soleado, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 11 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Este 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 6 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 15 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 15 - 25 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 12 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Oeste 8 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Oeste 7 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Sur 6 - 17 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Sureste 7 - 17 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Este 9 - 19 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Este 10 - 19 km/h 0% Soleado
18:00 10° Este 6 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 Este 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noreste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noreste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 6 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 6 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 6 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.